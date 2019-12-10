Через реку Лена в Киренском районе открыли ледовую переправу

Переезд Киренск-Алексеевск при благоприятных погодных условиях и удовлетворительном состоянии ледового полотна будет функционировать до весны. Там разрешен проезд транспорта весом до 5 тонн. Всего в регионе планируют открыть 51 временную дорогу. Они появятся в 21 муниципалитете. Больше всего дорог оборудуют в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.