Цены на 48 товаров зафиксировали в Приангарье

Большинство из них — это продукты питания, есть и предметы первой необходимости. Социальный проект «Цена зафиксирована» — инициатива местных предпринимателей. Как работает проект и на что уже снизили цену, расскажем далее.

Масло, молоко, мука. В каждой категории продуктов, начиная с бакалеи и заканчивая колбасами, теперь есть товары, цены на которые до 1 августа не изменятся ни при каких обстоятельствах.

Ашот ОГАНЕСЯН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ТОРГОВОЙ СЕТИ г. ИРКУТСКА: Категорийные менеджеры смотрели анализ по продаваемости того или иного товара, исходя из того, какие товары были наиболее популярны, они отбирали в этот перечень, и, соответственно, этот перечень попал на полки с топом «Цена зафиксирована». Это не те товары, которые не востребованы, это как раз то, что очень востребовано. Те товары, что продают в большом количестве.

Зафиксировали цены и на Иркутском хлебозаводе. Ежедневно здесь производят около 40 тонн основных сортов хлеба. С начала апреля цены на хлеб поднялись в среднем на 5%, но стоимость двух осталась неизменной. Определили два самых покупаемых сорта — это хлеб житный и хлеб с отрубями. Их производят примерно по 600 килограммов в день каждый.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С 27 апреля местные товаропроизводители и торговые сети должны были запустить акцию «Цена зафиксирована». В ней участвуют несколько товаропроизводителей и торговых сетей, в перечень включено 48 товаров. Но каждая организация сама определяет, на какие продукты из этого списка она фиксирует цены. Ольга СТЕПАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА и ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодня у нас участвует фирменная торговля производителей и 5 торговых сетей. У них порядка 300 объектов на территории Иркутской области в 14 муниципальных образованиях. Товары, участвующие в этом проекте, будут выделены ценниками различного цвета, и на них будет единый слоган — «цена зафиксирована». Это говорит о том, что цена на эти товары будет зафиксирована до 1 августа.

Социальный проект «Цена зафиксирована» — это результат договоренности местных товаропроизводителей и торговых сетей, которая была достигнута на штабе под руководством Игоря Кобзева. Специалисты надеются, что таким образом смогут поддержать людей в период снижения их доходов. К акции могут присоединиться и другие торговые компании до 1 августа.

