Борьбу с сибирским шелкопрядом ведут в лесах Приангарья

Маленькие гусеницы, которые способны съесть целые гектары деревьев. Который год в лесах Иркутской области ведут борьбу с «серым пожаром» — так экологи называют сибирского шелкопряда. Особое опасение вызывает территория центральной экологической школы Байкала. Там традиционный способ борьбы с насекомыми — обработка деревьев — запрещен. Яйца гусениц пытаются убрать вручную, но площадь их распространения растет.

Одним легким движением руки ребята из добровольческого отряда только что спасли дерево. Вот такая маленькая кладка яиц шелкопряда — а в ней содержится от 150 до 400 особей — способна съесть целую лиственницу. Для этого им нужен всего один месяц. Гусеницы не брезгуют ни хвоей, ни корой. Чтобы хоть как-то уменьшить вред от насекомых, школьники из экологического отряда «Лесной дозор» каждый год выходят на борьбу с обычными пакетами и шпателями.

Наталья БЕЛЕЕВА, ШКОЛЬНИЦА с. ЕЛАНЦЫ: Я понимаю, что, если мы не будем помогать лесу, уже через 200-300 лет этого леса уже не будет. Так что лесной дозор, спасаем лес наш ольхонский.

Пока такой механический способ борьбы с насекомыми — единственный возможный на этой территории. Химическая и даже биологическая обработка запрещены. Такие нормы действуют на территории всей страны в водоохранных зонах, защитных лесах и в центральной экологической зоне Байкала. С одной стороны, опасность применения таких мер здесь понятна, с другой стороны, территория распространения гусениц становится все больше. Конкретно в этих местах за три года она выросла практически в семь раз. Сейчас территория, пораженная сибирским шелкопрядом в акватории Малого моря, составляет 3,5 тысячи гектаров.

Альберт АБЗАЕВ, ИНЖЕНЕР-ЛЕСОПАТОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ, СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ЛЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На данной территории произрастает одно-единственное насаждение лесное — это лиственница. Соответственно, он поедает только ее. Хорошо, с аппетитом. Есть нюанс такой, что лиственницы — это очень сильное насаждение. Оно способно выдержать тройное объедание. То есть его могут не съесть полностью за три раза. Оно выживет. Но в четвертый раз оно уже не выживет.

В Иркутской области шелкопряд распространен в Усольском, Черемховском, Заларинском, Кучагском районах. Там обработка специальными препаратами уже показала свою эффективность. Они позволяют уничтожить до 70% насекомых. Биологическое оружие — это своеобразный вирус, который убивает гусеницу. Обработку проводят в начале лета, когда насекомые вылупляются из яиц и начинают активно искать себе пропитание.

Екатерина УДЕРЕВСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ «БАЙКАЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»: Мы предлагаем, чтобы хотя бы в момент локализации очага, когда начинает разрастаться вот такая ситуация ЧС, как вы видите, здесь уже не осталось совершенно необъеденных деревьев, чтобы была возможность провести обработку и снять вот эту вот напряженность.

Пока этот вопрос обсуждается, ученики школ и волонтеры экологических отрядов пытаются внести хоть какую-то свою лепту: убрать кладки шелкопряда вручную. Насколько это эффективно, можно будет понять только в следующем сезоне, когда удастся отследить, сколько новых гусениц шелкопряда появилось в лесах возле Малого моря.