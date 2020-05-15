Больше 11 тысяч заявлений уже приняли в пенсионном фонде Иркутской области

Документы на выплаты на ребенка подают тысячи людей ежедневно. Напомним, на каждого ребенка до 3 лет родителям заплатят по 5 тысяч рублей в месяц в течение апреля, мая и июня. Также единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат дети от 3 до 16 лет, включительно. Заявление можно подать на сайте «Госуслуг» и лично в пенсионном фонде, соблюдая все меры предосторожности.

Надежда КОЗЛОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Заявление подать можно до 1 октября на все выплаты. Это довольно большой строк. И все получат. Если подадут заявление после 1 июля, тогда мы им выплатим, если по 5 тысяч, апрель, май и июнь полностью, одномоментно.

Оксана КОРЖ, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА:

Второму ребенку исполнится 9, и он сегодня так обрадовался: «Путин мне подарит 10 тысяч рублей, как вовремя, у меня же скоро день рождения, купим самокат». Кроме шуток, правда, всем пришлось нелегко: от самых малообеспеченных до хорошо обеспеченных. И поддержка государства, на мой взгляд, важна.