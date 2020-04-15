Более трех тысяч человек получили помощь от волонтеров Приангарья

Более трех тысяч человек получили помощь от волонтеров Иркутской области в ходе акции #МыВместе. Волонтерские штабы взаимопомощи созданы во всех муниципалитетах Иркутской области. Сейчас в их работе задействованы более 1800 добровольцев, они уже выполнили почти четыре тысячи заявок. Волонтеры работают семь дней в неделю по четырем основным направлениям: помощь пожилым людям – адресная доставка продуктов, вещей первой необходимости и лекарств, информирование жителей, патрулирование улиц совместно с органами правопорядка и помощь в поликлиниках.