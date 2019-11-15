Более ста человек приняли в Тулуне представители правительства Иркутской области

Среди тех, кто вел прием граждан заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан, а также заместители председателя правительства Валентина Вобликова и Максим Авдеев. Люди приходили как с общественными вопросами, так и с частными. По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко общественные приемные на территориях, пострадавших от паводка, начали работать в июле и продолжают действовать сейчас. Людям разъясняют их права и рассказывают о мерах поддержки. Наиболее сложные вопросы ставят на контроль для дальнейшей индивидуальной проработки.

Валентина ВОБЛИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я могу сравнивать приемы, которые были в июле и сейчас. тТм решалось все быстро, там реально подходили люди, которые реально имели право сразу по сертификатам, просто, может быть, не устраивали сроки выдачи сертификатов. Гораздо проще в чем-то было вести приемы. Вот сейчас это действительно очень точечные вопросы.