Более 9 тысяч заявок выполнили волонтеры в Иркутской области

Более 2,5 тысяч человек обрабатывают звонки, доставляют продукты, лекарства, товары первой необходимости для пенсионеров, ветеранов, маломобильных граждан, медицинских работников. Каждую заявку выполняют в течение суток, отметили в министерстве по молодежной политике. Чтобы получить помощь, необходимо позвонить по единому номеру горячей линии 8-800-200-34-11.