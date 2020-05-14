Более 9 тысяч заявок выполнили волонтеры в Иркутской области

Более 9 тысяч заявок выполнили волонтеры в Иркутской области

14.05.20

Более 2,5 тысяч человек обрабатывают звонки, доставляют продукты, лекарства, товары первой необходимости для пенсионеров, ветеранов, маломобильных граждан, медицинских работников. Каждую заявку выполняют в течение суток, отметили в министерстве по молодежной политике. Чтобы получить помощь, необходимо позвонить по единому номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

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