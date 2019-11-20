Более 300 жителей Тулуна обратились с заявлениями на оказание единовременной материальной помощи

Более 300 жителей Тулуна одномоментно обратились с заявлениями на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей в связи с летними с паводками. Как выяснилось, это жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону затопления. Соответственно, оснований для выплат этим людям не было. Информацию о якобы положенной компенсации обратившиеся прочитали в социальных сетях либо получили в СМС-сообщениях. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести проверку столь массового обращения. Проводить ее будут министерство социального развития, опеки и попечительства региона, управление по региональной политике совместно с мэром Тулуна Юрием Карихом.