Более 3 миллиардов рублей направят на поддержку малого и среднего бизнеса в Иркутской области

Сегодня председатель правительства области доложил о предпринимаемых шагах главе региона Игорю Кобзеву. Так, власти продолжают расширять пакет антикризисных мер для помощи предпринимателям. Например, дополнили перечень видов деятельности, по которым организации могут работать в условиях повышенной готовности. Это агропромышленный комплекс, строительство и лесозаготовка, дорожное хозяйство и другие. До конца года владельцы торгово-офисной недвижимости будут платить региональный налог на имущество в полтора раза ниже. Объем льгот оценивается в полмиллиарда рублей. Также готовится еще ряд налоговых послаблений.

Константин ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы здесь будем стараться подходить все-таки адресно. Те сферы деятельности, которые сегодня не работают. Надо признать, что у нас достаточно много видов бизнеса работает во время самоизоляции. Но есть те, кто реально пострадал. И мы пойдем к ним.