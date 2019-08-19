Более 150 соцобъектов вошли в сводный план мероприятий по восстановлению затопленных территорий

Это больницы, школы, детсады. Цифру озвучил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами. Кроме того, уже выдано 522 свидетельства на приобретение жилья. 20 семей уже купили жилые помещения. В основном, это Тулун и Иркутск. Кроме того, начинают капитальный ремонт зданий, которые были затоплены, но подлежат восстановлению. Предпочтение своим организациям, чтобы дать возможность работать именно жителям Иркутской области.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для этого привлечены подрядные организации, которые занимаются капитальным ремонтом по Иркутской области. Таких у нас 42. И у них общая возможность привлечь 1590 человек рабочих.

Закрыт вопрос по выбору защитных сооружений в Нижнеудинске. Утверждена трассировка и перечень дамб, водопропускных сооружений. Их общая протяженность около 17 км. Часть работ выполнят до наступления холодов.