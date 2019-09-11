Более 1300 документов выдали сотрудники миграционных подразделений жителям, пострадавшим от паводка

На следующий день после наводнения специалисты отправились в затопленные территории. Паспорта в большинстве случаев люди получали буквально за сутки. Об этом сегодня журналистам рассказала заместитель начальника управления внутренней миграции регионального главка Нина Седунова. Она отметила, что и сегодня в пострадавших районах работает оперативная группа. На пресс-конференции сообщили и о выдаче электронных паспортов. Пилотный проект стартует следующим летом в Москве. Иркутская область пока в него не вошла. Но регион готовится к нововведениям. Напомним, электронный паспорт будет включать в себя еще и данные СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения.

Нина СЕДУНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УВМ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я думаю, что пока это будет пробный такой вариант на добровольной основе. Пока речь идет о том, что можно иметь и такой паспорт, и такой. Пока говорят, что это будет абсолютно добровольная процедура. И о глобальной реформе речи нет пока.

Миграционные подразделения отмечают 300-летие со дня основания. Как отметила Нина Седунова, за последние 5 лет неуклонно растет число желающих приобрести российское гражданство. В области его получили уже более полутора тысяч человек. Увеличивается и туристический поток. Кроме того, сотрудники постоянно ведут контроль за исполнением миграционного законодательства. Только за 8 месяцев этого года уже выявили около 10 тысяч административных правонарушений.