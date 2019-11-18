Благотворительный фонд Челябинска отправил гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Тулуне

Помощь пострадавшим от летнего паводка жителям Тулуна до сих пор продолжает поступать из разных уголков страны. Адресные посылки многодетным, малоимущим семьям и семьям с инвалидами пришла из Челябинска. Благотворительный фонд «Теплый дом» не смог остаться в стороне от трагедии, которая произошла в Иркутской области.

Виктория Данилова из Тулуна со слезами на глазах читает письмо поддержки от семьи из Челябинска, которая собрала посылку пострадавшим людям. У женщины 11 детей. Рождение младшего как раз пришлось на то время, когда город попал под удар стихии. Виктория рассказывает: тогда в самое тяжелое для них время помогали всем миром. И такая отзывчивость и неравнодушие трогает до глубины души.

Виктория ДАНИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: Была также помощь из всех городов, вещи, детям обувь. Такая поддержка была со стороны всех городов. Для нас это необычно как-то. Первый раз такое, с таким ни разу не сталкивались, что вот так раз — и все у нас. Не ожидали, спасибо огромное, конечно.

А это уже другая семья из трех сильных духом женщин. Они только начали обживаться в новой квартире. Им также пришла адресная помощь из Челябинска. Получить посылку в выходной день стало настоящей неожиданностью.

Оксана НАРЫКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: Неожиданность, да. Что уже как бы все это потихонечку отошло, а вот сегодня как-то… Спасибо. Даже вот ребятишки в стороне не остались, молодцы.

Выдачу гуманитарной помощи организовали в трех пунктах Тулуна. Жители затопленного города получали свои посылки с письмами поддержки. В свою очередь, благодарные тулунчане отправляли ответные послания тем, кто не остался в стороне и поддержал их в трудную минуту. А в центрах выдачи помощи сотрудники и по сей день продолжают работу с населением.

Марина КИРЕЕВА, СОТРУДНИК ПУНКТА ВЫДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ г. ТУЛУНА: Сейчас мы продолжаем работать с населением, когда приходит адресная помощь, выдаем ее, работаем по заявлениям, принимаем от населения заявления на снос домов, которые признаны непригодными и аварийными.

Адресную помощь от жителей Челябинска получили 162 семьи: многодетные, одинокие, семьи с инвалидами. Организовал сбор посылок в Тулун благотворительный фонд «Теплый дом» и его директор Михаил Щапов. Еще в октябре он познакомился в Госдуме со своим тезкой — депутатом от Иркутской области Михаилом Щаповым. Тогда двое Щаповых и договорились о том, чтобы привезти в нашу область помощь от жителей Челябинска и передать ее каждому пострадавшему лично в руки. Присоединился и совет отцов Иркутска. Они вместе с активистами доставили посылки в Тулун. Следующую партию «груза добра» отправят в декабре.

Виталий МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ г. ИРКУТСКА: Посмотрели, что здесь еще очень много нуждающихся, и «Теплый дом» — благотворительный фонд из Челябинска — организовал акцию от семьи к семье. Это было сделано совместно с администрацией Тулуна, советом женщин Иркутской области, которые дали списки нуждающихся семей, и уже по этим спискам адресную помощь собрали там, в Челябинске.

Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов и его тезка — директор фонда «Теплый дом» — договорились и о дальнейшем сотрудничестве. И как отмечают оба Щапова, несмотря на то, что проживают мужчины в разных регионах, их объединяет не столько общая фамилия, сколько желание бескорыстно помогать людям, оказавшимся в беде.