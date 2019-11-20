Бюджет страны принят во втором чтении

Впереди третье и окончательное чтение. О том, какие параметры у главного финансового документа России и, самое главное, сколько и на что получит Иркутская область, расскажем в следующем материале.

Цифры на уровне страны исчисляются триллионами. Доходы в 2020 году составят 20,38 триллионов рублей. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 триллионов. Бюджетный профицит составит 876 миллиардов. Рост ВВП заложили на уровне 1,7%. Инфляция — 3%. А МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей в месяц.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Бюджет при обсуждении вызвал массу вопросов. Во втором чтении было внесено около 600 поправок, и каждую мы обсуждали, детально разбирали, спорили. Моя основная задача был в том, чтобы отстаивать интересы нашей Иркутской области. И по многим вопросам, к сожалению, не по всем это удалось сделать. Так, объем поддержки нашего региона увеличился почти на миллиард рублей по сравнению с прошлым годом и составил более 30 млрд рублей.

Для Иркутской области увеличен объем поддержки по многим статьям. Так, субсидия на реализацию мероприятий по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории выросла на 500 миллионов. Увеличили также и субсидии на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В стороне не остался и национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Кстати, именно Михаил Щапов стал соавтором принятых поправок, решающих одну из проблем людей пенсионного возраста.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас этот возраст начинается за пять лет до срока выхода на пенсию, то есть он плавающий, это не очень удобно. Мы предложили зафиксировать этот возраст с 50 лет и таким образом значительно больше наших граждан получат возможность проходить переобучение за счет государства. И, кончено, эта льгота никак не отменяет нашего отношения к повышению пенсионного возраста. Мы и дальше будем бороться за его снижение.

Впереди третье и окончательное чтение. После чего главный финансовый документ России вступит в силу.