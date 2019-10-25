Бюджет на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на заседании правительства Иркутской области

Министр финансов региона Наталья Бояринова отметила, что доходы на трехлетний период определены на основании прогноза социально-экономического развития Прибайкалья. Доходы на следующий год запланированы в сумме 176 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда выше объема бюджета на 2019-й, уточненного при последнем чтении. Проект финансового документа сформирован, в том числе, с учетом майских указов президента.

Наталья БОЯРИНОВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На территории региона будет действовать 21 государственная программа, в рамках которых планируется реализовать основные приоритетные направления социально-экономического развития Иркутской области. На их финансовое обеспечение в бюджете Иркутской области планируется направить в 2020 году 181,6 миллиардов рублей. В 2021 — 180,7 и в 2022 — 178,2 миллиардов рублей.

Расходы областного бюджета на следующий год составили 184 миллиарда рублей. Сейчас формирование проекта финансового документа завершено. Его уже сегодня внесут на рассмотрение депутатов регионального парламента.