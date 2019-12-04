Балаганск и Большой Луг с 1 января изменят свой статус

Балаганск и Большой Луг с 1 января изменят свой статус

04.12.19

Сегодня на сессии Законодательного собрания рассмотрели важный вопрос по изменению статуса населенных пунктов. Инициативу по этому вопросу внес губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В итоге жители Балаганска и Большого Луга с 1 января получат целый ряд льгот как жители уже сельских территорий. Сегодня этот законопроект в региональном парламенте депутаты приняли в первом чтении.

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