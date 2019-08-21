Байкальская туристическая полиция может появиться в Иркутской области

Определить, что такое экологический туризм, а также разработать стандарты создания и эксплуатации экотроп. Совет по правам человека при президенте России рекомендовал правительству страны подвести законодательную базу под ограничение природопользования на Байкале. В сообщении указано: необходимо создавать правовые механизмы такого ограничения, учитывая предельно допустимую нагрузку на экосистемы. Также предлагают поощрять лучшие технологии обращения с отходами на Байкале, определить плату за посещение особо охраняемых территорий и даже создать Байкальскую туристическую полицию, которая будет контролировать соблюдение законов.