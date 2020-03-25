Ажиотаж в продуктовых магазинах Приангарья пошел на спад

Такого наплыва покупателей, как на прошлой неделе, уже нет. При этом в службе потребительского рынка региона говорят, что поставки продуктов проходят планово, склады пополняются, дефицита товаров сейчас нет. С 18 марта работает горячая линия областной службы потребительского рынка и лицензирования. Меньше чем за неделю на нее поступило всего 32 обращения. Если у вас есть вопросы по ситуации в продовольственной сфере региона, вы можете позвонить по номеру 8950-072-30-50.