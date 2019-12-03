Ангарский городской округ празднует пятилетие со дня образования

Сегодня в администрации вспомнили, как проходило объединение, и подвели итоги работы за это время.

3 декабря — исторический день для всех жителей Ангарского городского округа. Именно в этот день 5 лет назад появилось новое муниципальное образование, которое включает в себя населенные пункты Мегет, Савватеевка, Одинск и Ангарск. Идея объединения ангарской территории обсуждалась еще в 2006 году. Тогда даже провели референдум по инициативе жителей. И хотя для объединения территории были все предпосылки, процесс стоял на месте. Только в 2014-м после продолжительных и жарких обсуждений между депутатами муниципалитетов, после многочисленных встреч с населением получилось сделать шаг вперед. Тогда состоялись публичные слушания по вопросу объединения во вновь образованное муниципальное образование одновременно в Одинском, Мегетском, Савватеевском муниципальных образованиях и в городе Ангарске. Большинство собравшихся высказались за объединение.

Александр ГОРОДСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Единогласное голосование во всех думах — Саватеевка, Мегет, Одинск, Ангарск и район. Оно далось очень непросто. Ожесточеннейшие баталии в ходе обсуждение, в коридорах кулуарные какие-то разговоры, попытки объяснить, что мы делаем что-то не так, все неправильно. Но когда пришло время голосовать, с учетом всего набора аргументов, с учетом мнения представителей области проголосовали все единогласно.

И вот с 1 января 2015 года Мегетское, Савватеевское, Одинское поселения и город Ангарск объединились в новое муниципальное образование, наделенное статусом городского округа. От этого выиграли все.

Анатолий БОРИНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Вот предыдущее или, вернее, нынешнее пятилетие, которые мы сегодня отмечаем, показало нам, как можно решать эти проблемы. Они сняты. Сегодня нет тех дискуссий, тех политических пристрастий, тех баталий, тех спекуляций, тех, я не знаю, доходящих до истерики политических мотивов, когда все шли на выборы под лозунгом «Объединяйтесь!», но этого, к сожалению, никто не мог осуществить. Сергей ПЕТРОВ, МЭР АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: И то, что территория здраво развивается сегодня, в основе, фундаменте этого нормального развития, – это как раз объединение территории.

За это время в округе построили новые школы и детские сады, отремонтировали дороги, развивается сеть уличного освящения, преобразились парки, появилась новая набережная. Также округ активно участвует в федеральных программах. Более того, жители сами хотят активно участвовать в жизни округа. Именно с их помощью округ живет и развивается.