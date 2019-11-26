Анатолий Иванишин провел встречу со школьниками школы Тулунского района

Какие скафандры носят сегодня космонавты? Как они готовятся к полетам? Герой России летчик-космонавт Анатолий Иванишин ответил на вопросы учащихся едогонской школы. Он прилетел в Иркутскую область всего на двое суток специально ради этой встречи. Село Едогон Тулунского района пострадало во время паводка. Тогда же коллектив учебного заведения обратился к губернатору с просьбой организовать приезд космонавта.

Он прилетел, как волшебник, на вертолете. Для едогонской детворы приезд настоящего космонавта и есть магия. Встречали Анатолия Иванишина всем селом. Готовились. Эта встреча могла не состояться, если бы не просьба директора едогонской школы, народного учителя России Надежды Зыбайловой. Летом после паводка в Едогон приезжал губернатор Сергей Левченко. Тогда-то директор школы и попросила организовать приезд космонавта. Космос всегда был близок Надежде Сазоновне. Работать педагогом она начала 58 лет назад, в год первого полета Гагарина в космос. И даже свою дочь она назвала в честь первой-женщины космонавта Валентины Терешковой.

Надежда ЗЫБАЙЛОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ с. ЕДОГОН: Я с учениками составляла маленькие книжки о Гагарине, о его первой учительнице и распространяла их среди колхозников. Нас слушали с удовольствием. Я всю жизнь мечтала встретиться с космонавтом. Наконец, моя мечта осуществилась.

Анатолий Иванишин и Сергей Левченко поучаствовали в заседании патриотического клуба «Красный квадрат». А после ученики забросали космонавта вопросами. И приняли в ряды своего клуба. Сейчас у Анатолия Иванишина плотный график. Он готовится к своему третьему полету в космос.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас Анатолий Алексеевич проходит серьезную подготовку. Он включен снова в следующие программы. И пришлось договариваться даже с руководителем центра подготовки, который отпустил его на двое суток. И вот мы за эти двое суток успеваем посетить и Едогон, в том числе. Анатолий ИВАНИШИН, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ: Я ожидал увидеть здесь людей, которые в силу тех летних событий находятся в сложном положении, а я увидел жизнерадостные, веселые лица. И я хотел им что-то рассказать про космос. А это они мне рассказали.

Он улетел. Но прежде признался, что такие встречи запоминаются на всю жизнь. И кто знает, быть может, в своем третьем полете, пролетая над малой родиной, он помашет Едогону рукой.