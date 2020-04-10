Транспорт работает, перебоев нет. Но пассажиров по понятным причинам все меньше и меньше. Перевозку организуют с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Аэропорт, вокзалы и автостанции работают в режиме повышенной готовности.

Закрытые кафе, магазины, сувенирные лавки. И непривычная тишина. Именно так сейчас выглядит аэропорт Иркутска. Количество рейсов сократили в разы. За сутки здесь улетают и прилетают всего не более тысячи человек. При этом всевозможные меры по защите от коронавируса приняты полностью. Сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга сразу отправляют на самоизоляцию.

Платформы иркутского автовокзала. Пятница, начало пятого вечера. Обычно в это время здесь находятся десятки маршруток. Как говорят на автотранспортном предприятии, за две недели количество ежедневных рейсов сократилось в четыре раза. С 80 до 20. Но ездить надо. Для Сергея Даниленко это второй за сегодня рейс на Листвянку. В первом увез только одного пассажира. Сейчас на берег Байкала поехать никто не решил.

Сергей ДАНИЛЕНКО, ВОДИТЕЛЬ МЕЖДУГОРОДНЕГО АВТОБУСА: В маске и перчатках неудобно. Руки потеют, лицо тоже. Но это безопасность.

В самом здании автовокзала уборка помещений несколько раз в час. Лавочки для немногочисленных пассажиров расставлены с учетом безопасного расстояния. Многие стараются приходить прямо к отправлению автобусов, поэтому выросло количество купленных онлайн-билетов.

Павел ТИТОВ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО АВТОВОКЗАЛА: Транспортные средства перевозчики также дезинфицируют специальными средствами, которые рекомендованы Роспотребнадзором. На автовокзале ежедневно производят измерения температуры. И проверка наличия всех необходимых средств защиты.

И такие меры приняты на всех видах транспорта. Например, на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги. Само собой также приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных. Кроме точек, продающих продукты питания «на вынос». Естественно, и здесь стало меньше пассажиров. Но весь транспорт работает по графику.

Ольга ЗОЛОТОРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодняшний день я призываю всех жителей области, несмотря на то, что перевозки осуществляются, соблюдать режим самоизоляции, то есть оставаться дома. Но если такая необходимость возникла, то необходимо соблюдать все требования санитарно-гигиенические по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Об убытках, которые уже понесла транспортная инфраструктура региона, перевозчики пока не говорят. Но подсчитывают. И рассчитывают на помощь власти.



