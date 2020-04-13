98 населенных пунктов Иркутской области в этом году попадают в зону возможного затопления

Паводки ожидают в Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Тайшетском, Чунском, Зиминском, Катангском, Казачинско-Ленском, Заларинском, Нижнеудинском районах. Пока обстановка в области стабильная. По оценкам специалистов, вскрытие рек начнется 15 апреля и продлится до 9 мая. Возможно образование заторов льда и выход из берегов Лены, Бирюсы, Ии, Нижней Тунгуски, Киренги и малых рек Приангарья. Эти водоемы могут затопить пониженные участки местности. Сотрудники МЧС уже начали противопаводковые мероприятия, чтобы смягчить все риски и быть в полной готовности при ЧП.

Евгений Гоголев, заместитель руководителя главного управления МЧС России по Иркутской области: Предусмотрена группировка сил и средств. Это более 16 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники, 289 плавсредств и 3 воздушных судна. В паводкоопасных районах спланировано развертывание 8 межведомственных рабочих групп с началом работы с 13 по 24 апреля.