9700 жителей Иркутской области получат юбилейные медали к 75-летию Победы

9700 участников Великой Отечественной войны, детей-войны и тружеников тыла к 75-летию Победы получат юбилейные медали. Также по поручению главы региона из областного бюджета выделены средства для выплат по 10 тысяч и 2 тысячи рублей на человека. Эту тему он обсудил, посещая управление пенсионного фонда по Иркутской области. Особо важный вопрос — поддержка семей. Президент в своем послании поставил определенные задачи в социальной сфере, подчеркнул врио губернатора. Уже предусмотрены, в том числе, и новые меры, которые позволят добиться естественного прироста населения. В частности, это расширение программы по материнскому капиталу. Также сроки рассмотрения заявлений на него должны быть сокращены. Игорь Кобзев выразил уверенность, что задачи, поставленные федеральным центром, будут выполнены успешно.

Надежда КОЗЛОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Просто не могу не прокомментировать прямую речь Игоря Ивановича. Он сказал, что было бы здорово, чтобы в молодых семьях рождались не только трое, но и четверо, и пятеро детей. Поддерживаю в этом губернатора. Если в семье 4 ребенка, то мамочка имеет право на 4 года раньше уйти на пенсию, если 5, то на 10 лет раньше, в 50 лет.