9 мая в Иркутской области состоится акция «Окна Победы»

Дистанционно и в онлайн-формате пройдут акции, приуроченные к 75-летию Победы, в Иркутской области. Но при этом они смогут объединить тысячи человек. По поручению исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоится акция «Окна Победы». Так, во дворах городов и поселков выставят звуковое оборудование. И в 12 часов дня 9 мая жители Иркутской области смогут вместе исполнить песню «Катюша». К этой акции уже присоединились Братск, Ангарск, Черемхово, Шелехов, Усть-Кут, Иркутск, Саянск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское. А у домов ветеранов пройдут выступления фронтовых агитбригад. Артисты творческих коллективов населенных пунктов исполнят песни военных лет, покажут творческие номера, отрывки из спектаклей.

Руслан ДЯЧУК, ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В 15 часов будет минута молчания, из всех звукоисточников будут звучать звуки метронома, тем самым м почтим память ветеранов Великой Отечественной войны, также в 22.00 все жители Иркутской области смогут в окнах выставить фонарики, в окнах выставить портреты своих ветеранов, тем самым также почтить память погибших в Великой Отечественной войне.