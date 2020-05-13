8000 тысяч детей посещают детские сады в Иркутской области

8000 тысяч детей посещают детские сады в Иркутской области13.05.20
Дошкольные учреждения еще не работают в полном объеме, но с постепенным выходом из режима самоизоляции растет и количество дежурных групп. Их посещают дети, родителям которых разрешено работать по указу президента.
Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Родителям, которые сейчас на работу выходят и которым не с кем оставить ребенка, нужно заявить о своей потребности, обратиться в управление образования в той территории, где они проживают, департамент образования. Если по каким-то причинам вопрос не решается, звоните в министерство образования или на горячую линию МЧС — 399999.
При этом в детских садах остается строгий санитарный контроль, осмотр врача и термометрия на входе. В случае симптомов ОРВИ ребенка в сад не принимают.
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