8000 тысяч детей посещают детские сады в Иркутской области

Дошкольные учреждения еще не работают в полном объеме, но с постепенным выходом из режима самоизоляции растет и количество дежурных групп. Их посещают дети, родителям которых разрешено работать по указу президента.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Родителям, которые сейчас на работу выходят и которым не с кем оставить ребенка, нужно заявить о своей потребности, обратиться в управление образования в той территории, где они проживают, департамент образования. Если по каким-то причинам вопрос не решается, звоните в министерство образования или на горячую линию МЧС — 399999.

При этом в детских садах остается строгий санитарный контроль, осмотр врача и термометрия на входе. В случае симптомов ОРВИ ребенка в сад не принимают.