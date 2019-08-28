Самый большой автобусный парк региона находится в Иркутском районе. Этот же автопарк — один из самых больших в России. Он расширился в преддверии учебного года. Сразу 8 школ Иркутского района получили новые автобусы.

Все стандартно и удобно для водителей. Сегодня 8 школ Иркутского района получили новые автобусы. Ключи от транспорта вместе с директором получили те, кто ежедневно возит детей от дома до школы. 99 обычных машин и одно средство передвижения для маломобильных школьников. Иркутский район может по праву гордиться таким гаражом.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов наградил почетными грамотами водителей, которые дежурили при тушении лесных пожаров и помогали во время ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Глава района отметил: населенный пункт становится больше, а значит, новая транспортная техника должна соответствовать техническим стандартам.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Это очень важно для Иркутского района. Потому что наш район развивается, детей очень много, расстояние, чтобы ребятишек перевозить, очень большое. Также у нас сейчас строятся три школы на 1275 мест, на 850 мест в Хомутово и на 850 мест в Грановщине.

Новые автобусы получили бутырская, марковская, никольская, пивоваровская, уриковская школы. Два образовательных учреждения из села Хомутово и школа поселка Молодежный. В семи заведениях автобусы будут работать совместно с уже имеющимися. А некоторые, как например автобус, выделенный для никольской школы, заменят те, срок которых уже истек.

Роман ЗАРИПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Эти автобусы уходят в те школы, где необходим подвоз. В первую очередь, из отдаленных территорий. Автобусы ходят по 87 маршрутам, официально утвержденным, согласованным с ГИБДД, интенсивность такова, что водители порой работают с 6 утра до 9 вечера.

Уже в это воскресение начнется новый учебный год. Школы Иркутского района к нему готовы. По словам руководителей образовательных учреждений, весь транспорт соответствует требованиям.

Алла ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №2 с. ХОМУТОВО: На сегодняшний день в нашей школе обучаются 1717 человек. 1000 из них находятся на подвозе. Мы получили третий автобус, и на сегодняшний день это уже девятый автобус, который позволяет родителям спокойно работать в городе, потому что у нас спальный район города Иркутска. А дети смогут от дома до школы спокойно добираться.

Общая сумма закупки составила 16 миллионов рублей районного бюджета. Цена одного автобуса 2 миллиона.