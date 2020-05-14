796 медиков Иркутской области уже получили доплаты

796 медиков Иркутской области уже получили доплаты

14.05.20

«Горячая линия» по выплатам врачам, работающим с коронавирусными пациентами, заработала в Иркутской области базе регионального минздрава.  На сегодня уже 796 медиков получили доплаты. Общая сумма составила более 20 миллионов рублей. Напомним, решение о стимулирующих надбавках медработникам приняли на федеральном и региональном уровнях. Если у вас есть вопросы о порядке получения материального вознаграждения, обращайтесь по телефонам +7 (3952) 265-184 +7 (3952) 265-186.

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