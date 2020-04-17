700 семей, пострадавших от летнего наводнения 2019 года, получат новое жилье

700 семей, пострадавших от летнего наводнения 2019 года, получат новое жилье

17.04.20

Средства для переселения жителей Тулуна выделены Иркутской области из резервного фонда правительства страны. В общем, в планах переселись 2 тысячи граждан, чьи дома и квартиры пострадали в результате подтопления грунтовыми водами, но при этом оказались за границами пострадавшей территории.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Правительство страны приняло решение выделить Иркутской области средства из резервного фонда, чтобы обеспечить жильем 700 семей. Это те семьи, которые потеряли свои квартиры во время прошлогоднего наводнения в Тулуне. Денег на эти цели предоставлено вполне достаточно, контрольный срок для доклада по исполнению этой задачи — 1 февраля 2021 года. Сроки сжатые, но вполне реалистичные, чтобы весь объем жилья был предоставлен в срок.

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