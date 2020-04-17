700 семей, пострадавших от летнего наводнения 2019 года, получат новое жилье

Средства для переселения жителей Тулуна выделены Иркутской области из резервного фонда правительства страны. В общем, в планах переселись 2 тысячи граждан, чьи дома и квартиры пострадали в результате подтопления грунтовыми водами, но при этом оказались за границами пострадавшей территории.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Правительство страны приняло решение выделить Иркутской области средства из резервного фонда, чтобы обеспечить жильем 700 семей. Это те семьи, которые потеряли свои квартиры во время прошлогоднего наводнения в Тулуне. Денег на эти цели предоставлено вполне достаточно, контрольный срок для доклада по исполнению этой задачи — 1 февраля 2021 года. Сроки сжатые, но вполне реалистичные, чтобы весь объем жилья был предоставлен в срок.