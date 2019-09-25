60 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в Иркутской области

Такие центры образования появились по всей России. А точнее, в 50 субъектах Российской Федерации. Их открытие прошло в формате телемарафона. Сибирский федеральный округ представляла Иркутская область. Прямое включение прошло из замзорской средней школы в Нижнеудинском районе. В телемосте участвовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр образования Валентина Перегудова, представители муниципалитета, учителя и школьники.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я надеюсь, что мы будем открывать такие точки роста в ближайшие 2-3- года и постараемся сделать так, чтобы в каждой сельской школе были возможности изучения таких профессий.

Для «Точки роста» в замзорской школе отремонтировали два кабинета, закупили модульную мебель и современное оборудование: 3D-принтер, очки виртуальной реальности, ноутбуки, наборы для робототехники, тренажеры для уроков основ безопасности жизнедеятельности и многое другое. Финансируется проект из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию проекта по всей Иркутской области направлено 95 миллионов рублей.