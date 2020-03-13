6 штрафов выписано сетевым организациям Приангарья с начала года

Общая сумма 410 тысяч рублей. Такие данные приводит управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. Как выяснилось, чаще всего компании затягивают сроки подключения к электросетям. С каждым годом специалисты фиксируют больше административных правонарушений. Пик был в 2019-м. Тогда выписали 83 штрафа. Чтобы решить эту проблему, УФАС проводит публичные обсуждения. На них представители сетевых компаний рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются при работе. Каждый раз рассматривают новую тему.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вот первый квартал, мы решили провести публичные обсуждения, посвященные технологическому присоединению и практике по контролю этой сферы деятельности. Второй квартал, мы также будем проводить публичные обсуждения. И пока предварительно предполагаем, что оно будет посвящено процедуре заключения концессионных соглашений. Потому что у нас очень много разбирательств, связанных именно с этой сферой деятельности.