4 тысячи жителей Иркутской области лишились права управления транспортом в этом году

4 тысячи жителей Иркутской области лишились права управления транспортом в этом году

20.11.19

Из них свыше трех тысяч человек — это должники по алиментам и лишь 501 водитель из-за административных штрафов. Совокупная сумма задолженности 862 миллиона рублей, сообщают судебные приставы. Благодаря таким принятым мерам долги по алиментам погасили на сумму 58 миллионов рублей. Более 17 миллионов рублей оплачено по остальным задолженностям.

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