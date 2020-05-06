4 тысячи электронных пропусков выдано с 1 мая для пересечения границы Иркутской области

На территории региона работают три стационарных поста ДПС: в Тайшетском, Тулунском и Слюдянском районах.

Водителям измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы ОРВИ. Сотрудник Роспотребнадзора объясняет: процедура обязательная. Термометр бесконтактный, результат точный. На стационарном посту в Слюдянке выдано более ста цифровых пропусков с начала мая. За соблюдением норм следят полицейские, специалисты центра «Мои документы», МЧС.

Елена БЕЛОУСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При себе необходимо иметь обязательно документ, удостоверяющий личность. Это касается и водителя, и пассажира.

Сотрудники Роспотребнадзора выдают въезжающим постановление на самоизоляцию. С 1 мая каждый, кто пересекает границы региона, должен оформить электронный пропуск. Получить их можно заранее и самостоятельно с помощью портала Госуслуги, а также прямо на месте на стационарном посту. Необходимый для въезда в Иркутскую область пропуск действует в течение суток. В нем фиксируют маршрут передвижения, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.

А это уже пост в Тайшетском районе. Здесь пересекающих границу в обе стороны больше — выдано почти 400 пропуском. Работа постов — профилактика дальнейшего распространения инфекции. Люди должны понимать, что, в первую очередь, беспокоятся о их здоровье.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В первую очередь, оповещаем водителей, что у нас в области режим самоизоляции. Также выдаем памятки, что нужно соблюдать. Рекомендуем оформить цифровой пропуск, чтобы мы понимали, что человек прибыл сюда и через сутки уедет.

Также рассматривается возможность открытия дополнительных постов в Бодайбо и Усть-Куте.



