32 ледовые переправы действуют в Иркутской области

Недавно разрешили движение по ледовой дороге в Киренском районе на участке Киренск-Гарь. Грузоподъемность этого пути 20 тонн. В Тайшетском районе заработала переправа в районе поселка Соляная через реку Бирюсу. Эта дорога технологическая, для местного лесхоза. А вот путь Моты-Шаманка через Иркут в Шелеховском районе закрыт, там образовалась наледь и возможно разрушение льда. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам напоминают: при движении по переправам жизненно необходимо соблюдать все правила и следовать указаниям дорожных знаков. О несанкционированных выездах автомобилей на лед просят сообщать по телефону доверия в главном управлении МЧС России по Иркутской области.