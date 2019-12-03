286 дорог почистили в Иркутской области от снега

Всего за прошедшие сутки в регионе работали почти три сотни единиц техники. Напомним, снегопад начался в ночь на понедельник и продолжался весь день, а где-то затянулся и до следующей ночи. Выпало около половины месячной нормы осадков. На расчистке дорог использовали более полутора тысяч тонн инертных материалов. Между тем Иркутский Гидрометцентр снова прогнозирует небольшой снег в отдельных районах области 4 и 5 декабря.