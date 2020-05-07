225 школьников из Иркутской области вошли в «Золотой фонд Сибири»

Сегодня с победителями и призерами региональных олимпиад встретился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В текущем учебном году соревнования проходили по 29 предметам. Итоги подвели 28 апреля в формате онлайн-трансляции. Проект «Золотой фонд Сибири» реализуют с 2018 года. Участие в нем принимают образовательные учреждения Сибири и Дальнего Востока. За три года свои знания показали более девяти тысяч человек из более чем 60 населенных пунктов. Участие в проекте открывает для победителей дополнительные возможности. Так, юные таланты получат дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в вузы.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Умение выбрать главное. Сосредоточиться на тех вопросах, которые вам больше интересны. И достичь результата там, где менее интересно. Наверное, самолюбие. Потому что это тоже важно — заставить себя в тот период, когда хочется гулять, когда все отдыхают, а вы в этом направлении работаете на себя.

Карина МАРХИЕВА, УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ №36:

Они открывают мне перспективы в обучении в региональных вузах, и, соответственно, для меня это очень приятно. То, что такие олимпиады дают какие-то льготы школьникам, которые смогут после окончания учебного заведения обучаться в вузах и иметь какие-то привилегии.