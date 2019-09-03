2000 гектаров дикорастущей конопли уничтожили в Иркутской области за минувшее лето

В регионе подвели итоги четвертого этапа операции «Мак-2019». Больше всего растений ликвидировали в Балаганском районе — около 130 гектаров, в Усть-Удинском уничтожили 100 гектаров. Растение скашивали и обрабатывали территорию гербицидами. Всего с начала операции правоохранители выявили свыше 660 очагов произрастания конопли на площади более 2000 гектаров. Хозяевам участков вынесли 58 предписаний, составили 33 административных протокола за их неисполнение. Пятый этап операции «Мак» стартует с 16 сентября.