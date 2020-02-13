2 миллиона рублей на благоустройство получит каждый муниципалитет Иркутской области

2 миллиона рублей на благоустройство получит каждый муниципалитет Иркутской области

13.02.20

2 миллиона рублей на благоустройство памятных мест и общественных пространств получит каждый муниципалитет региона. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев. Он пояснил, что это могут быть уже существующие мемориалы, которые связаны с героями либо событиями Великой Отечественной войны. Также у муниципалитетов есть возможность обустройства новых общественных пространств.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.