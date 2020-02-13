2 миллиона рублей на благоустройство получит каждый муниципалитет Иркутской области

2 миллиона рублей на благоустройство памятных мест и общественных пространств получит каждый муниципалитет региона. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев. Он пояснил, что это могут быть уже существующие мемориалы, которые связаны с героями либо событиями Великой Отечественной войны. Также у муниципалитетов есть возможность обустройства новых общественных пространств.