17 нарушений режима самоизоляции выявлены в Иркутской области

17 нарушений режима самоизоляции выявлены в Иркутской области

26.03.20

Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Правоохранители проверили 1204 человека, с каждым из них проведена профилактическая и разъяснительная работа. Напоминаем, что для информирования граждан работает единый круглосуточный телефон горячей линии на базе главного управления МЧС по Иркутской области 8 (3952) 39-99-99. Тем временем на территории региона, по данным на утро 26 марта, эпидемиологическая обстановка стабильная. Случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.