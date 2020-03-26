17 нарушений режима самоизоляции выявлены в Иркутской области

Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Правоохранители проверили 1204 человека, с каждым из них проведена профилактическая и разъяснительная работа. Напоминаем, что для информирования граждан работает единый круглосуточный телефон горячей линии на базе главного управления МЧС по Иркутской области 8 (3952) 39-99-99. Тем временем на территории региона, по данным на утро 26 марта, эпидемиологическая обстановка стабильная. Случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.