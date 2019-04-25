150 тысяч георгиевских ленточек раздали в Иркутской области

Традиционная акция «Георгиевская ленточка» прошла в Иркутске в сквере Кирова. Это ежегодное патриотическое мероприятие организуют по всей стране. Сегодня волонтеры раздавали оранжево-черные ленты. Акция состоялась и на всей территории области. Распространили около 150 тысяч символов. Ровно через две недели страна будет отмечать 74 годовщину Великой Отечественной войны.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: МЫ все понимаем: и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, депутатский корпус, общественность, что ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, нашим пожилым гражданам, ветеранам труда всегда важна поддержка. Не разовая, а постоянная поддержка. И постоянное внимание. Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Георгиевская ленточка — это не просто красивый значок, это всегда было знаком отличия, знаком мужества, знаком храбрости, которым награждали самых лучших воинов. Мы все во всех поколениях должны помнить, что мы поколение победителей. Друзья, я поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю вам удачи, здоровья и свершения всех ваших замыслов!

Черный цвет георгиевской ленточки символизирует дым или порох, оранжевый означает огонь. Символ воинской славы рекомендуют носить на груди, в области сердца, на воротнике рубашки. Оранжево-черная лента — наиболее узнаваемый атрибут Дня Победы. Орден Святого Георгия учредила в XVIII веке Екатерина II. Его вручали за личную храбрость, проявленную на полях сражений.