125 подростков в течение недели нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

125 подростков в течение недели нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

14.04.20

Нарушителей выявили в ходе рейдов сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас полицейские ежедневно работают, в том числе, и с родителями подростков, объясняют им важность ограничительных мероприятий. В отношении 112 родителей и законных представителей детей уже составлены протоколы за неисполнение обязанностей. А молодые люди от 16 до 18 лет, которые находились на улице одни, привлечены к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС». Напомним, 18 марта текущего года указом губернатора в регионе введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Сейчас больше всего нарушений подростками правил самоизоляции зафиксировано в Братске, Усть-Илимске, Иркутске и Ангарске.

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