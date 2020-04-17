12 учреждений досуга и общепита незаконно работали в период самоизоляции в Иркутской области

Нарушителей выявили в ходе ежедневных рейдов. Так, 16 апреля в Иркутске 7 саун предоставляли услуги. Также в регионе пресекли работу 5 заведений общественного питания. Владельцам грозит административный штраф. Всего в регионе проверили около 300 различных заведений.

Игорь МЕДВЕДЕВ, СОТРУДНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В Иркутске сотрудниками полиции принимается ряд мер, направленный на установление организаций, которые, несмотря на запрет, на введенный режим самоизоляции, продолжают свою деятельность, тем самым увеличивая риск распространения заболевания. К гражданам, которые знают о том, что работают заведения, которые не должны работать в этот период, просьба обращаться по телефону горячей линии.