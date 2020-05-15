11 товаропроизводителей заморозили цены на продукты

Все они участники акции «Цена зафиксирована», которая началась в Иркутской области в конце апреля и продлится до 1 августа. Всего в списке полсотни востребованных продуктов.

В магазине известного в регионе мясного производителя как всегда много покупателей. Несмотря на трудное время, торговля бойкая: продукция здесь по докризисным ценам. Производитель — участник региональной акции «Цена зафиксирована». Игорь Кобзев лично проверяет ее работу.

В каждом магазине для главы региона важно обязательно пообщаться с покупателями. От них самая верная обратная связь. Люди говорят: акция нужная. Продукты, на которые заморозили цены, покупают часто.

Ольга СТЕПАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА и ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

27 апреля эта акция запустилась. Изначально в ней было задействовано 11 производителей и 5 крупных торговых сетей Иркутской области. Изначально было задействовано около 300 объектов торговли в 14 муниципальных образованиях. И сегодня к нам присоединился еще один производитель мясопродуктов местный.

Цены заморозили почти на полсотни востребованных продуктов. Сейчас в акции уже участвуют 450 магазинов и торговых точек. Игорь Кобзев убедился в наличии товаров. Цены на них действительно не поднимают. Держат, как обещали. Акция в Иркутской области будет действовать до 1 августа.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Посмотрели так называемую акцию «Цена зафиксирована». И это первоначальная ступень к основной серьезной акции «Сделано в Приангарье». И здесь мы отдаем предпочтение местным товаропроизводителям такой продукции.

Глава региона поручил муниципалитетам расширить географию акции. Привлечь новых товаропроизводителей и, в том числе, мелкие торговые сети. Присоединиться к проекту еще можно.



