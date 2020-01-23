11 новых автобусов отправили в территории, пострадавшие от паводка

Это Тулунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Чунский, Шелеховский и Зиминский районы. Средства собрали неравнодушные люди со всей страны: предприниматели, небольшие и крупные компании, также проводили и индивидуальные сборы. Благотворительный счет еще летом открыли депутаты Законодательного собрания Иркутской области и ассоциация муниципальных образований региона. Всего собрали свыше 20 миллионов рублей.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы посовещались с мэром и решили, что самым лучшим применением этих средств будет закупка автобусов, которые мы отправим на территории, которые пострадали от паводка. Вот сегодня, наконец, они готовы к отправке. Мы еще от Законодательного собрания организовали дополнительный комплект сезонной резины.