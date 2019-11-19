100 тысяч рублей получат члены семей погибших и инвалиды боевых действий в Чечне

Эта единовременная помощь будет оказана по инициативе губернатора Иркутской области. Она приурочена к 25-летию со дня начала вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа. Прием заявлений начался 15 ноября. Люди могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. С полным текстом указа и категориями граждан, для кого доступна выплата, можно ознакомиться на сайте правительства Иркутской области.