10 новых самосвалов закупили в парк дорожной службы Иркутской области

Все машины будут участвовать в ликвидации последствий летних паводков в территориях региона. Наибольший урон две волны наводнения нанесли Тулунскому и Нижнеудинскому районам. О новой технике — в следующем материале.

Механик Василий Усов обкатывает один из десяти новых самосвалов. Рассказывает, что это новейшая модель, эргономика — все продумано. Изготовлены большегрузы по заказу под дорожные условия. Продуман комфорт для водителей: установлен подогрев двигателя.

Василий УСОВ, МЕХАНИК АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: В зимний период проблем нет, с запуском все хорошо, подогревы все установлены уже на заводе. Зимняя эксплуатация будет надежной.

Самосвалы, которые перед новым годом пополнили парк техники дорожной службы Иркутской области, большой грузоподъемности — 25 тонн. Основная задача машин — устранение последствий летних паводков в территориях региона, проведение восстановительных работ. Часть из них уже выполнены: в Тайшетском, Зиминском, Черемховском, Нижнеудинском и Тулунском районах восстановлены две паромные переправы, 12 мостов, дамба, отремонтировано и вновь установлено более 20 водопропускных труб, проведено укрепление береговой линии. Самое большое число мостовых переходов пострадало в Нижнеудинском районе. Работы вели на семи переправах. Так, был отремонтирован деревянный мост через реку Милютку, металлические сооружения на автодорогах Шумский – Чехово и Нижнеудинск – Порог. В Тайшетском районе в короткие сроки запущено движение по двум переходам на трассах до Шелаево и Сереброво, проведено берегоукрепление. В Тулунском районе отремонтировали мост на автодороге в Верхний Бурбук.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: 10 машин — это не так много для дорожной службы. Приходится нанимать много техники на стороне для того, чтобы выполнить производственные задачи. Мы решили попробовать, приобрели 10 автомобилей. Они будут располагаться в Иркутске и будут работать в командировках, выполнять будут локальные задачи.

Все закупленные большегрузы уже сегодня выходят на линию и отправляются в территории Иркутской области. В пострадавших от паводка районах очень нужна помощь такой техники.