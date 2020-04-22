1,3 млрд рублей из федерального бюджета получит Иркутская область

556 семей, пострадавших от подтопления грунтовыми водами во время прошлогоднего летнего паводка, получат новое жилье. На это из федерального бюджета регион получит 1,3 млрд рублей. Этот вопрос в телефонном разговоре Игорь Кобзев обсудил с исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Дмитрием Бердниковым.

Миллиард триста миллионов рублей. Этих денег от Федерации очень ждали. Теперь благодаря им 556 семей, чье жилье в зоне паводка не было, но пострадало из-за подъема грунтовых вод, смогут переехать в комфортные квартиры и дома. Главное здесь, отмечает глава региона Игорь Кобзев, соблюсти очередность. Прежде многодетные семьи, ветераны и семьи с детьми-инвалидами.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас 556 семей на расселение. Формируется их очередность с учетом их социального статуса. И определяется потребность: кто-то в многоквартирных жилых домах, кто-то в индивидуальных хотел. И в рамках этого мы усилим строительство как многоквартирное, так и индивидуальное жилищное строительство.

Всего расселят 90 тысяч квадратных метров за пять лет. Первыми новоселье справят жители Тулуна, сел Уйгат и Икей, поселка Центральные Мастерские Тулунского района. В телефонном разговоре с исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Дмитрием Бердниковым обсудили вопрос благоустройства территории возле школы, которую строят в микрорайоне Угольщиков, а также реконструкцию улицы Ленина в Тулуне.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА: Срок технологического подключения до 1 июня. Благоустройство до 1 сентября должно быть завершено. По улице Ленина проект актуализируется, проходит экспертизу, и в ближайшее время подрядчики выходят на работы по благоустройству.

Глава региона отметил, что в ближайшее время посетит пострадавшие от паводка территории, чтобы уже на месте еще раз детально проработать в эти вопросы.



