В свет вышло дополненное издание иркутского писателя Александра Ведрова

«Амурская сага» — произведение о нелегкой судьбе переселенцев из Украины, которые осваивали Дальний Восток и оставались верны своей Родине.

Не смотря на доступность высоких технологий, иркутский писатель Александр Ведров свои мысли привык излагать на бумаге. Причем делает это также чутко, как и во времена своего детства, когда он, будучи школьником во время войны писал на окантовках газетных страниц. Серьезно заниматься литературой Александр Петрович начал с 1999 года. И вот спустя 16 лет он стал лауреатом премии Российского Союза писателей «Писатель года», войдя в тройку из сотни финалистов. Самой свежей работой литератора стала «Амурская сага», описывающая период освоения Дальнего Востока и дополненная нотками быта того времени.

Александр ВЕДРОВ, ПИСАТЕЛЬ: Мне хотелось найти живую историю, которая показывала бы все вот эти трудности, подробности, приключения невероятные, характер героев, чего они достигли своим подвижничеством, своим трудом, за счет чего Сибирь преобразилась и стала частью состоятельной, действенной России.

Кроме серьезных исторических трудов Александр Петрович выпустил сборник юмористических рассказов, многие сюжеты которых черпал у разных рассказчиков со всей страны. А его «Повесть о сибирском коте» и рассказ «Преданность» о дружбе охотника со своим псом была тепло встречена как именитыми деятелями искусства, так и простыми школьниками, с которыми Александр Петрович проводит литературные встречи.

Александр ВЕДРОВ, ПИСАТЕЛЬ: Был такой фамилия Афертас, это был школьник из 3 класса 46 школы Иркутска. Он написал в своем отзыве об этой книге: история благородства собаки поражает, но хочется надеяться, что когда-нибудь и люди станут такими же верными и благородными как этот пес. Вот как третьеклассник оценил эту работу.

В данный момент писатель трудится над очередным произведением, посвященным освоению территорий Сибири и Приморья, которое будет посвящено биографии генерала-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского и его вкладу в отечественную геополитику. И все же самым ценным, по словам Александра Петровича, как и много лет назад остается теплая рабочая атмосфера.