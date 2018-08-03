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В Приангарье началась подготовка к турниру по национальной бурятской борьбе

03.08.18

Памяти известного борца — мастера спорта СССР Михаила Елбаскина. Мероприятие пройдет на берегу озера Байкал с 10 по 12 августа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил МУХТЫРОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:

Это у нас в крови, у бурят, и это моя жизнь борьба, я этим с детства занимаюсь, зарабатываю. Если ты морально устойчив и готов к соревнованиям, я думаю не помеха выиграть.

Сейчас практически все спаринги проходят на улице, ведь главное условие национальной бурятской борьбы — вместо ковра у спортсменов в наличии — трава.Спортклуб Арена на турнире представит 25 человек, и если для Михаила Мухтырова главная цель — победа, то для многих ребят — честь выступить на турнире памяти первого из Бурятии Чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина.

Баир ИЛЬИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СПОРТИВНОГО КЛУБА «АРЕНА»:

В первую очередь, наверное, память, память и место проведения для нас очень астральное для нас — на берегу озера Байкал, он традиционный, поэтому собираются друзья, приезжают. И, конечно, Михаил Елбаскин — большая, значимая фигура для бурятского народа, поэтому я считаю за честь побороться, поучаствовать в этом турнире. Неплохие призовые для ребят.

В этом году призовой фонд турнира — 600 тысяч рублей. 70 тысяч получит абсолютный чемпион среди мужчин, 30 тысяч — среди юношей. Борцы сойдутся в схватках в Ольхонском районе с 10 по 12 августа.

 

 

 

 

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