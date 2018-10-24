В преддверии зимы в областном Правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Его провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Приангарья открывает глава МЧС России Евгений Зиничев. Он специально прибыл в Иркутск. На повестке — основные темы в преддверии зимы: пожары, состояние коммунальной инфраструктуры.

Евгений ЗИНИЧЕВ, МИНИСТР МЧС РОССИИ: Хочется отметить, что за пять лет в Иркутской области на объектах ТЭК и ЖКХ чрезвычайных ситуаций не произошло, но было несколько происшествий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного теплоснабжения, был взрыв бытого газа, но слава богу без серьезных последствий.

Чтобы положительная статистика сохранялась и впредь — важно проверить состояние объектов ЖКХ. Такие работы в Иркутской области уже идут. К зиме готовы 38 тыс единиц жилого фонда, это 100%. Отопительный сезон стартовал в первый день осени. На его прохождение направлено более 3 млрд рублей. Запасы топлива сформированы. Однако к организациям коммунального комплекса в отдельных муниципалитетах — особое внимание. Профильное министерство региона отметило их нестабильную работу.

Артур СУЛЕЙМЕНОВ, МИНИСТР ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Муниципальные образования, не обеспечившие нормативные запасы топлива — это Янгель, Новая Игирма, это Нижнеилимский район, Улькан Казачинско-Ленского района и Киренское городское поселение. Сразу могу сказать, что из аварийно-технического запаса всем этим поселениям уже выделен уголь.

Еще одна тема — это магистрали. Дорожные службы к реагированию на чрезвычайные ситуации готовы. В ведении основного администратора — более 12 тысяч магистралей общего пользования, 1100 мостов, 21 ледовая переправа, шесть автозимников. Структура заготовила достаточное количество инертных материалов для ликвидации нештатных ситуаций.

Анатолий САРАПУЛОВ, ио ДИРЕКТОРА АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» Должность: Титр:

Создан запас основных материалов — это больше 80 кубов песчано-гравийной смеси, 45 тыс кубов противогололедного материала, больше 30 ты кубов — это щебень, камень и так далее, кроме того в каждом районе имеется карьер, который тоже может использоваться для устранения последствий.

На КЧС подвели и итоги пожароопасного сезона. Количество возгораний в тайге удалось сократить почти в два раза, втрое снизилась площадь, пройденная огнем. В первую очередь благодаря увеличению финансирования на авиапатрулирование лесов, а также помощи местного населения и активной пропаганды. Заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко отметил, для того, чтобы противостоять угрозам чрезвычайных ситуаций необходимо быстрое принятие управленческих решений, что может быть обеспечено благодаря новым информационным системам, уже взятым на вооружение в нескольких регионах страны.

Виктор ЯЦУЦЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МЧС РОССИИ: Для того, чтобы мы могли противостоять чрезвычайным ситуациям, которые происходят, нам необходимо создать единую информационную базу, обеспечить прохождение информации и увеличить скорости потоков, чтобы мы могли накапливать информацию и создавать модель, которая произойдет.

Подводя итого обсуждения данного вопроса, Евгений Зиничев поручил провести комплекс превентивных мероприятий в рамках подготовки к лесопожарному сезону 2019 года.