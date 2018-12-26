В преддверии Нового года в Иркутске начался рейд по выявлению нарушений правил продажи и хранения пиротехники

Как может омрачить праздник покупка петард и ракетниц в уличных торговых точках?

Нетрудно понять, что продавцы о таком постановлении даже не слышали. Сегодня всех, кто продает фейерверки и салюты на площади у центрального рынка, проверяют инспекторы МЧС и специалисты департамента потребительского рынка администрации Иркутска. Уже на первом месте — нарушения. Торговля таким опасным товаром на улице должна исключать попадания на изделия осадков и прямых солнечных лучей. Иначе в лучшем случае это может привести к порче качества товара, а в худшем к травмам и ожогам.

Анна ДУДКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Чаще всего места реализации пиротехнической продукции являются незаконными, то есть мы на них разрешения не давали. И как правило реализация пиротехнической продукции на открытом воздухе запрещена. Это может вызвать массу нарушений при запуске.

Осуществлять продажу пиротехнической продукции разрешено только зарегистрированным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом к каждому товару в обязательном порядке должны иметься сертификаты соответствия.

Отсутствие таких документов не гарантирует качество продукции. Тем более, что к каждому даже самому скромному салюту в комплекте должна прилагаться инструкция по применению, которой к сожалению, порой пренебрегают горожане. Это приводит к печальным последствиям. Так, 1 января 2018-го две девочки чуть не погибли на пожаре в квартире из-за залетевшего на балкон фейерверка.

Артур СТУПУРС, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Используют пиротехнику не по назначению. Допустим, реализация, где говорится, что нужно зажечь ее и отойти на 30 метров , многие бывают этого не соблюдают. Бывает куда-нибудь ее поставят и рядом стоят. и соответственно бывает много типов ожогов получают и соответственно бывали случаи, когда какие-то конечности повреждали очень сильно.

При реализации пиротехнической продукции с нарушением требований, недобросовестным предпринимателям придется понести наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей Но здесь даже важен не сколько размер штрафа, а то к каким последствиям может привести использование некачественного салюта.