В оздоровительном лагере «Юбилейный» под Ангарском детей учат основам экономики

Но и не забывают о физическом воспитании. Ангарские школьники освоили еще и японский волейбол.

Гостеприимно, как и принято в России, встречают делегацию из Японии. Школьники из страны восходящего солнца приехали по обмену. В оздоровительном лагере «Юбилейный» Ангарской нефтехимической компании они проводят дружественный матч в скандинавский волейбол с местными школьниками. А еще для них был подготовлен концерт, мастер–классы, гостей лично приветствовал руководитель АНХК Константин Зеленский.

Ямано САЯ, ШКОЛЬНИЦА (ЯПОНИЯ): У нас в Японии очень короткие каникулы. Они длятся всего месяц. все остальное время мы учимся и посещаем дополнительные занятия. Здесь, в лагере мы увидели как можно проводить лето. Мы играли в мячик, посмотрели концерт . А еще здесь бассейн, купаться можно. Здорово, вот это каникулы.

Действительно, не в каждом лагере есть бассейн. А здесь 25-метровая чаща с пятью дорожками. Физическому развитию отдыхающих здесь уделяют особое внимание.

Константин ПРЕЛОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»: каждый год мы пытаемся внести новшество. Особенно в видение новых видов спорта . Такой вид, который мало известен для лагерей -водное поло в бассейне. Появился мобильный планетарий.

Отдых это хорошо, но здесь детей приучают и к труду. На территории лагеря есть свой банк и валюта. За выполненную работу, например дежурство в столовой или уборку территории от шишек, дети получают деньги. Куда их потратить — решают сами.

За лето в лагере могут отдохнуть 1500 детей со всего Приангарья. В зимнее время «Юбилейный» также не прекращает работу. Здесь отдыхают нефтехимики, проводят мероприятия городского и областного масштабов.